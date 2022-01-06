■金美秀的事務所未有透露她的死因。

有份演出丁海寅、Jisoo@BLACKPINK主演韓劇《雪降花》的女星金美秀，昨日傳出猝逝噩耗，享年僅30歲。金美秀所屬的公司昨日表示：「金美秀在1月5日很突然地離開了我們，家人亦很心痛，懇請大眾尊重逝者，不要造謠或作妄加揣測性報道。葬禮將按家屬意願以非公開方式進行。」事務所未有透露金美秀的死因。金美秀於18年入行，她在《雪降花》中扮演Jisoo的室友。圖：資料圖片