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《雪降花》演Jisoo室友　金美秀猝逝享年30歲

2022-01-06 列印
■金美秀有份演出《雪降花》。
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有份演出丁海寅、Jisoo@BLACKPINK主演韓劇《雪降花》的女星金美秀，昨日傳出猝逝噩耗，享年僅30歲。

金美秀所屬的公司昨日表示：「金美秀在1月5日很突然地離開了我們，家人亦很心痛，懇請大眾尊重逝者，不要造謠或作妄加揣測性報道。葬禮將按家屬意願以非公開方式進行。」事務所未有透露金美秀的死因。金美秀於18年入行，她在《雪降花》中扮演Jisoo的室友。
圖：資料圖片■金美秀的事務所未有透露她的死因。
■金美秀的事務所未有透露她的死因。


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