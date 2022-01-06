■去年的金球獎頒獎禮亦因疫情要透過視像頒獎。

將於香港時間下周一舉行的美國第79屆金球獎頒獎禮將如期舉行，舉辦該獎的荷里活外國記者協會（HFPA）去年初被批欠缺黑人成員及缺乏多元性，但仍被史嘉莉祖安遜等群星杯葛。憑主演全球大熱韓劇《魷魚遊戲》獲提名爭劇情組視帝的李政宰，昨日透過事務所證實，他亦響應杯葛行動，缺席金球獎頒獎禮。《魷》劇亦獲提名最佳劇集及男配角獎（吳永洙）。金球獎大會昨日就宣佈，今年不會邀請提名演員、嘉賓及傳媒出席頒獎禮，亦不會有紅地氈環節，只會於90分鐘內宣讀得獎名單及改革措施，部份出席的HKPA委員需跟從嚴格防疫措施，戴口罩及保持社交距離。