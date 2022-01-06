金球獎大會昨日就宣佈，今年不會邀請提名演員、嘉賓及傳媒出席頒獎禮，亦不會有紅地氈環節，只會於90分鐘內宣讀得獎名單及改革措施，部份出席的HKPA委員需跟從嚴格防疫措施，戴口罩及保持社交距離。
「無星」頒獎禮下周舉行 李政宰加入杯葛金球獎
金球獎大會昨日就宣佈，今年不會邀請提名演員、嘉賓及傳媒出席頒獎禮，亦不會有紅地氈環節，只會於90分鐘內宣讀得獎名單及改革措施，部份出席的HKPA委員需跟從嚴格防疫措施，戴口罩及保持社交距離。
疫情惡化 春茗團年飯生意凍過水 明起禁晚市堂食 業界：損失80億
政府前晚才宣佈延長原有防疫措施，但變種病毒Omicron疫情於過去一日急速惡化，社區出現多條隱形傳播鏈，林鄭月娥昨天急推七招抗疫，期望農曆新年前遏制疫情，食肆再成規管焦點，由本周五凌晨零時起，晚六朝五...
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收購未依法申報 騰訊被罰500萬
內地市場監管總局一月五日發佈多條行政處罰公告，共十三項未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，並對涉案企業分別處以五十萬元（人民幣，下同）罰款。其中騰訊控股、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等多家公司被罰。其...
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北韓疑試射導彈飛行500公里 落入東岸海域 南韓促重返談判桌
南韓軍方聯合參謀本部證實，北韓於周三清晨時份向東部海域發射了一枚不明飛行器，是北韓踏入二○二二年後第一次試射。日本海岸防衞隊推測，那是一枚導道飛彈，共飛行了五百公里。韓聯社引述聯合參謀本部，指那枚飛行...
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二手屋苑頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳城中駅6座高層G室，面積503方呎，兩房間隔，單位座向北方，望開揚景，議價後以916.8萬元易手，呎價18227元，...
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私企職位增81萬勝預期 加息更早更快 杜指先升後挫194點
美國股市周三早段個別發展。美國人力數據理想，杜指曾漲124點，報36924點，惟美股累積升幅已很可觀，局限杜指升勢；標普指數則曾跌0.32%，納指跌近1%。美國聯儲局公佈去年十二月議息會議紀要，顯示儲...
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老臣最後舞曲 雙殺祖記
拿玻里翼鋒恩斯治尼周二被傳媒拍到，與FC多倫多簽約的照片，據報下周便會公佈他在來季轉戰美職聯。臨別之際，此子當然希望以成績報答母會，今晚意甲作客祖雲達斯，他必傾盡全力爭取士哥，助拿玻里歷來首次於意甲單...
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跟保錡一年情傳玩完 張沛樂搵朋友陪食 狂呻大壓力
張沛樂（沙律）同ERROR成員吳保錡（保錡）2019年尾被踢爆拍拖，有指男方背模特兒女友賴嘉賢（Carrie）搭上沙律，之後保錡爆粗鬧Fans加上疑流出「食女」錄音等新聞，男方自知「易燃」兩人都戀得低...
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社論｜谷針補針 不能大落後
Omicron傳播力驚人，隨入境者強攻香港，令近期輸入確診個案驟增。本港的外防輸入，不論如何銅牆鐵壁，病毒仍透過違規和獲豁免的機艙服務員，找到破綻，流入社區，恐多條隱形傳播鏈正在蔓延。港府馬上變招，推...
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羅富全起孖擴大領先 田泰安姚本輝合作醒 莫雷拉三W捧一月盃
昨晚谷中賽事因疫情關係，取消了公眾入場，而唯一錦標的一月盃，則由方廄「超級軍團」大熱掄元，馬房另贏「精靈勇士」起孖，至於鞍上人莫雷拉另外勝出蔡廄「旋風超影」和韋廄「星耀王者」，於第八場賽後提前成為騎師...
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