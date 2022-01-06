■《帝女花》如期今晚上演首場。

■七師傅和豪Dee大玩獻吻戲碼賀軒仔入行廿周年。

■RubberBand的戶外騷擬稍後補場。

■黃子華及潘燦良主演的舞台劇要延期公演。

■《逃獄兄弟2》延期上映。

本港爆發新一波新冠疫情，政府因應社區出現源頭不明新冠病毒感染個案，昨日宣佈收緊防疫措施，打亂多個演唱會、舞台演出及電影上映等安排。張敬軒紅館演唱會主辦機構隨即宣佈包括今晚起的餘下8場演出需延期，RubberBand明日舉行的西九戶外音樂會亦要延期！張敬軒的18場紅館演唱會已演出10場，英皇娛樂昨日宣佈，1月6日及其後共8場演出，為顧及觀眾及參與者健康安全、配合政府防疫及隔離措施需要延期舉行，有關延期或退票手續安排，將於兩星期內在英皇娛樂官方平台公佈，主辦機構及軒仔「感謝各方體諒，並為是次延期帶來之不便衷心致歉，讓我們一起同心抗疫，希望盡快能與各位樂迷及觀眾見面。」黃子華舞台劇改期軒仔亦在社交網分享相片及留言道：「面對目前嘅疫情，我哋必須以大家嘅健康及公眾防疫安全為Priority。喺目前嘅情況之下，我哋作出咗相關嘅安排……希望疫情盡快散去，我相信我哋好快會再見面！」RubberBand原定明日至周日在西九文化區舉行的大型戶外音樂會，昨日亦宣佈延期，後續安排將於本月22日起更新，主辦方預計要待防疫措施放寬後安排補場。而黃子華主演的舞台劇《最後禮物》亦是原定在明日起在香港演藝學院演出40場，製作單位昨日宣佈7至22日共14場將延期，其餘場次亦要待政府防疫措施公告再作安排。《帝女花》頭場如期演出桃花源粵劇工作舍昨日於社交網公佈，原定今日起於西九戲曲中心公演的《帝女花》，今晚頭場如期演出，其餘14場則需再作安排。其他演唱會方面：1月10日尹光文化中心演唱會、1月12日張偉文沙田大會堂及1月14日元朗劇院演唱會、1月17日莫旭秋文化中心演唱會均宣佈取消。將上畫的電影亦紛受影響，今日開畫的日本電影《死亡立方》及本月13日上映的譚耀文及張繼聰主演電影《逃獄兄弟2》延期上映；吳君如及呂爵安主演賀歲片《闔家辣》首映禮延期舉行。另外，為慶祝軒仔入行二十周年網上娛樂平台「冤枉娛樂」，特別找來多位好友re-u軒仔十八個造型，七仙羽更有向豪Dee「獻吻」的戲碼呢！七師傅又指軒仔是她的Jesus，「係我嘅救世主，My God！」十分搞笑！