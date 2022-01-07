《梅艷芳》足本導演版 下月登場

王丹妮主演的電影《梅艷芳》票房勁收逾6000萬，更是上年香港華語電影票房冠軍！該片導演梁樂民透露原片全長達4小時，部份畫面要忍痛刪走。有關方面昨日宣佈，《梅艷芳》足本導演版將下月2日起在Disney+登場，當中有超過1小時未曝光片段，並會以5集劇集形式重新編排及剪輯，會有更多阿梅與姐姐的姊妹情、與張國榮的友情、阿梅的愛情經歷等內容。