■廣沛拍住Do姐和王菀之（Ivana）主持《男神廚房》壓力大。

■廣沛在《異搜店》角色「阿信」擁有異能，可透過觸摸物件知它過去。

■同曉華劇中有感情線，廣沛仲跟對方傳埋緋聞。

■廣沛大讚曉華叻女，比初出道的自己EQ高。

何廣沛最近在TVB劇《異搜店》中飾演「阿信」，角色擁有異能，他很享受演繹這類超現實角色，不過今次喊戲極多，相當難應付。而對於連拍兩劇的拍檔陳曉華，廣沛認為對方面對壓力時EQ極高，比起自己當年做新人時叻得多。講到跟Do姐首度合作主持《男神廚房》，他自爆到現在仍未知Do姐欽點他的原因。 採訪：杜淑霞 攝影：葉君海服裝：CHLXT 場地：Urban Coffee Roaster廣沛繼《食腦喪B》後，接着跟陳曉華合作該劇，他指拍攝時正值曉華首部劇《迷網》推出，坊間出現大量有關她演技的負評，但難得曉華背負驚人壓力仍冇影響工作情緒，「作為新人佢呢頭要消化大家講嘅嘢，嗰頭又要應付每日咁多拍攝，其實係好難，但佢做得好好，feel唔到佢有任何負能量，回想我做新人時都經歷過呢個階段，嗰刻我啲負能量連隔離組同事都見到，叫我放鬆啲，但我同曉華開工睇唔到呢樣嘢，佢適應力好高，EQ好高，係叻女嚟，同埋有咩問題我一講佢就明，話晒港姐冠軍，美貌與智慧並重，蠢唔晒嘅。」主力拍劇的廣沛，最近首度跟Do姐主持《男神廚房》，他自爆最初是Do姐點名叫他做管家，「我係受寵若驚，點會搵我呢？我又唔係主持出身，咁多年都係拍劇為主，就算做主持都係旅遊節目，第一次做主持仲要喺個大廠度做，拍住Do姐其實壓力大，同埋管家係要講好多嘢，所有硬料流程規則都係由我講，可能Do姐知我記憶力強，搵我去記晒，但拍劇有得NG，主持NG就唔專業，仲要現場咁多嘉賓睇住，所以頭一、兩集表現都好差，後尾熟習咗先識跟Do姐同Ivana 佢哋有講有笑。」問到知唔知Do姐欽點原因，他就搞笑話：「唔夠膽問，叫我做咪做囉！可能佢講出嚟個理由好尷尬咪大鑊。」廣沛坦言很享受做演員不斷學習好多新技能，最近他就為新劇學習手語及揸電單車，仲專登選擇跟失聰人士學手語，「如果搵健聽嘅人去教會簡單咗，但係冇咁深刻，我上堂個過程好靜，完全係靠手語溝通，會令我更加代入佢哋感受。」