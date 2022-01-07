自爆離婚後收1.7萬 遭催促離港 Ash前夫言論飄忽 突向MC道歉 鬧前妻絕情

■MC（右）直播期間，阿龍（左）亂入留言！

■Ash和MC被傳合作MV後撻着。

■Ash和MC在平安夜被網民攝得於超市購物；另一幅疑是女方背面照則被指屬誤傳。

■Ash至截稿前未有開腔回應前夫阿龍的言論。

■MC日前在商台頒獎禮奪得生力軍男歌手金獎。

■阿龍稱與Ash離婚後，獲女方預支機票和酒店費用。

ViuTV《全民造星IV》落選索護士「人妻」、23歲的Ash（鍾卓穎），被揭日前平安夜與MC（張天賦）疑似撻着並肩現身超市，Ash其後認離婚，獲前夫阿龍在社交網發文維護。MC自稱單身，和Ash只是工作關係，前日才承認被攝的是自己和Ash。事件峰迴路轉，阿龍着MC好好對Ash及向MC道歉，又突然罵Ash「鍾卓穎我恨你」！Ash（鍾卓穎）擔任MC（張天賦）的MV女主角後，疑似背夫出軌，MC日前已否認緋聞，稱是一班朋友開派對，他和Ash在平安夜才會一起購物。Ash的前夫阿龍日前透露決定返回台灣，前晚卻在MC於社交網直播期間，突然亂入留言：「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」即時再度惹來網民熱議。阿龍其後卻向MC道歉道：「對不起是我太衝動了。對不起張天賦先生。」之前曾發文維護前妻的阿龍，又突然發文狠罵Ash「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。」阿龍的社交網帳號其後被移除。被要求簽保密協議MC的公司對阿龍「踩場」留言表示：「無任何回應。」MC的經理人Yee在TG Group跟一班MC粉絲討論時指阿龍「條友似真白卡」，又指「女人嫁咗個咁嘅老公都慘」。阿龍昨日在社交網被刪除前，曾直播跟網民提及跟Ash於去年11月已分居，他被要求簽保密協議，內容要求他不可再聯絡Ash，以免對她生命造成危險，但他稱不便透露其他，只稱自己在香港賺錢一直都交給Ash管理，離婚時身無分文，本來在3月簽證到期前打工搵錢回台，但Ash一家想他在去年底立即離港，Ash則預支6萬元台幣（約1.7萬港元）給他用作訂機票和酒店，阿龍稱會還錢。