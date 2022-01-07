重開社交網留言功能 42歲羅志祥得戚晒禮物

■羅志祥早前演出跨年騷。

■羅志祥晒KAWS的禮物，並獲對方按讚。

羅志祥（小豬）前年4月因被相戀九年的內地網紅周揚青，發文踢爆出軌及涉「多人運動」，品德敗壞致經營多年的「健康」形象破產，事業沉寂多時。日前元旦日，羅志祥在寶島為跨年騷擔任壓軸嘉賓，正式復出舞台，並宣告「我回來了」。自爆出桃色風波後，羅志祥即限制網民在其社交網留言。他前日在社文網貼出獲著名潮人藝術家KAWS送贈的公仔，網民才發現他已悄悄地重開社文網留言功能，他更得戚地回覆網民道「上一篇就可以留了」。圖：網上圖片