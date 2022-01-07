  • 2022年1月7日 星期五
  • 19º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 洪為民曾鳳珠屯門梁李秀娛幼稚園陳淑莊呂爵安

日報新聞 > 娛樂

重錄《夏日傾情》拋金句 黎明 ：對得住自己咪鍾意

2022-01-07 列印
■《夏日傾情》是黎明的經典金曲之一。網上圖片
Previous Next

  黎明（Leon）的經典歌《夏日傾情》是93年作品，相隔多年，他昨日在社交網自爆推出重新錄音版並已上架。Leon笑言聽到該曲原版時，驚覺自己唱震音「震過貓王」，笑言自己都無法忍受，自嘲道：「鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起我愛你。」Leon亦重錄新版《越夜越有機》，不忘再拋「金句」道：「鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd