重錄《夏日傾情》拋金句 黎明 ：對得住自己咪鍾意

黎明（Leon）的經典歌《夏日傾情》是93年作品，相隔多年，他昨日在社交網自爆推出重新錄音版並已上架。Leon笑言聽到該曲原版時，驚覺自己唱震音「震過貓王」，笑言自己都無法忍受，自嘲道：「鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起我愛你。」Leon亦重錄新版《越夜越有機》，不忘再拋「金句」道：「鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。」