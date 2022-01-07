  • 2022年1月7日 星期五
  • 19º
  • 74%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 洪為民曾鳳珠屯門梁李秀娛幼稚園陳淑莊呂爵安

日報新聞 > 娛樂

姜濤潛行「姜濤灣」打卡

2022-01-07 列印
■姜濤包到冚低調現身銅鑼灣。
Previous Next

  姜濤日前於叱咤頒獎禮獲獎，一班「姜糖」出錢又出力租用銅鑼灣的巨型露天電子廣告板為偶像慶祝，又圍繞在廣場外牆的多幅大型廣告牌，慶祝姜濤新曲《鏡中鏡》派台，令銅鑼灣又變成「姜濤灣」！
  姜濤前晚在社交網貼出短片，見包到冚的他在銅鑼灣，在多個廣告燈箱前打卡，未幾有粉絲認出尖叫歡呼，姜濤即搞笑地轉身狂奔！圖：網上圖片■姜濤感謝「姜糖」支持！
■姜濤感謝「姜糖」支持！


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd