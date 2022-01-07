姜濤潛行「姜濤灣」打卡

■姜濤感謝「姜糖」支持！

姜濤日前於叱咤頒獎禮獲獎，一班「姜糖」出錢又出力租用銅鑼灣的巨型露天電子廣告板為偶像慶祝，又圍繞在廣場外牆的多幅大型廣告牌，慶祝姜濤新曲《鏡中鏡》派台，令銅鑼灣又變成「姜濤灣」！姜濤前晚在社交網貼出短片，見包到冚的他在銅鑼灣，在多個廣告燈箱前打卡，未幾有粉絲認出尖叫歡呼，姜濤即搞笑地轉身狂奔！圖：網上圖片