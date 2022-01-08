  • 2022年1月8日 星期六
  • 16º
  • 78%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 洪為民曾鳳珠屯門梁李秀娛幼稚園陳淑莊呂爵安

日報新聞 > 娛樂

Ash獲前夫改口暫「放生」

2022-01-08 列印
■阿龍自稱仍是Ash的頭號粉絲。資料圖片
Previous Next

《全民造星IV》落選參賽者鍾卓穎（Ash）被揭已嫁台灣老公阿龍，其後戲劇性宣佈「和平」離婚，但隨即遭踢爆她在日前平安夜和MC（張天賦）「私會」。MC事發後否認和曾合作MV的Ash撻着。

阿龍在離婚後受訪言論飄忽，曾指前妻絕情不送機，又突向MC道歉。阿龍前晚又變回維護前妻mode在網上自言要「放生」，「作為支持她、愛她的人，都應該要選擇離開。」對於Ash被指疑似出軌？阿龍就着網民別再捕風捉影。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd