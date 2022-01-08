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停騷歌譜要「送粥」 軒仔：唔想講粗口

2022-01-08 列印
■軒仔呻準備充足卻無用武之地。
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港府因應疫情收緊防疫措施，昨日起取消所有大型活動14天，原定舉行8場演唱會的張敬軒日前宣佈要延期開騷，他其後在社交網留言感謝各方支持和鼓勵。

軒仔昨日則分享無觀眾的紅館的相片，留言：「唔係冇嘢想講，不過唔想新年流流講粗口。我飲多兩日夏枯草先。」Hashtag則有「唔好叫我休息，我一啲都唔攰。我每五場過後第六日朝頭早一定去照內窺鏡check聲帶……把聲好似冇損耗過咁。我冇一晚留力留聲，佢話可以唱卅場，只要瞓夠八個鐘。」並列出多首原定為入場觀眾準備的歌曲，笑稱只好拿歌譜來「送粥」！圖：網上圖片■軒仔貼出紅館內空櫈照片訴心聲。
■軒仔貼出紅館內空櫈照片訴心聲。


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