■《Star Trek：Picard》劇組有50人中招！

變種新冠病毒Omicron令全球疫情再度嚴峻，據外媒報道，美國演藝界大受影響，昨日傳出當地的《星空奇遇記》外傳劇集《Star Trek：Picard》劇組爆疫，450名工作人員中，有多達50名台前幕後人員確診，要立即煞停拍攝工作！因未有官方公佈染疫劇組人員名單，不知道該劇男主角柏德烈史釗活有否中招。在日本方面，AKB家族曾有多名成員曾確診，昨日再度失守，21歲SKE48成員青海雛乃證實染疫，事務所指她確診後情況良好，未有發燒，亦沒有人因而被列為密切接觸者，但事務所安排曾與她接觸的人員接受病毒檢測。圖：網上圖片