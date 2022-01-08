劉德華身在內地開工 拍片鼓勵港人齊抗疫

■華仔早前到內地拍攝新片。

香港的新冠疫情再度升溫，身在內地開工的劉德華特別拍攝短片，呼籲大家齊心抗疫！忙於在內地拍戲的華仔感概說：「真係好耐無見！」他呼籲大家要齊心抗疫，「呢兩年疫情一直反反覆覆，最近我又知道喺香港有新嘅變種病毒出現，甚至乎導致好多地方又再收緊咗防疫措施，我明白喺呢段時間會令大家有少少唔方便，但我相信大家為保護自己、保護屋企人，都願意做多少少嘢。」華仔續道：「大家一定可以忍耐一下，亦都一定可以做到一條心一齊抗疫；我更加相信疫情一定好快好快被控制，我喺呢度同大家一齊互相鼓勵，為回復平常嘅生活，大家加油！」