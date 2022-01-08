搞選秀Show《就是青春》搵正能量新人 余詠珊讚姜濤 有志氣走向巨星級

姜濤喺《叱咤》奪得兩個我最喜愛大獎，仲揚言要帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。曾經低估咗MIRROR威力嘅前無線助理總經理余詠珊(Sandy)大讚姜濤好有志氣，希望佢有機會做到21世紀天王！而即將為「開電視」搞歌唱選秀節目嘅Sandy堅持唔會以打低MIRROR及聲夢做目標，而係發掘一班與別不同嘅新力軍，跟鏡仔並肩而戰。
採訪：方騫平 攝影：沈健程
余詠珊與前星夢娛樂行政總裁老公何哲圖(Herman)離開TVB後，首項工作係跟香港開電視合作，4月推出全球歌唱選秀騷《就是青春》。初步計劃由30至40人開始慢慢淘汰，Sandy開出嘅選秀條件好簡單，就係要有青春帶出正能量，會唱歌跳舞有才華，但唔一定係靚仔、靚女：「我哋對於揀人冇乜限制，佢哋嚟到，我哋睇吓佢哋嘅狀態，就算參加過幾多次其他比賽都唔係問題，只要覺得適合就加以培訓。」唯一她堅持唔會做男團及女團：「我睇唔到點解要咁做？一個團隊仲難畀人認識啦！」
睇好姜濤做21世紀天王
Sandy發掘新血獨具慧眼，除咗昔日有線新聞台主播陳貝兒、黃翠如、洪永城及李佳芯外，仲有一眾《聲夢》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等。唯獨初頭曾睇低MIRROR威力搞到一地玻璃碎，o依家就另眼相看，她讚不絕口：「我都覺得姜濤及MIRROR勁㗎！佢哋呢班樂壇新勢力真係成就嚟㗎！而且佢哋好喺狀態，我覺得姜濤有『亞洲第一』呢個諗法好有志氣，佢唔係只係諗自己，係要香港樂壇喺亞洲攞返一席位，咁後生，有志氣最好啦！只要keep到個志氣及狀態向前行，一路冇變初衷就會慢慢走向巨星級，希望佢有機會做到21世紀天王，（姜濤有乜要改善？）大家唔好再挑佢骨頭，佢已經做得好好。其實我鍾意佢哋（MIRROR），覺得佢哋係好正面嘅後生仔，肯為個樂壇做啲嘢。」
期待香港樂壇百花齊放
Sandy講明唔會以打冧ViuTV造星女團、MIRROR及聲夢女團「After Class」為目標：「香港咁少人唔好諗隊冧人啦，最希望所有人都忽然間聽返音樂，覺得香港娛樂圈好勁，打冧人冇用㗎！玩隻揪永遠得一隊人好慘，等於80、90年代樂壇唔止有四大天王，仲有林憶蓮、陳奕迅等好多人咁，樂壇先會蓬勃，香港最好多啲年輕樂手幫樂壇，大家做唔同嘅嘢可以百花齊放，香港娛樂圈先會多啲活力。」