搞選秀Show《就是青春》搵正能量新人 余詠珊讚姜濤 有志氣走向巨星級

世紀天王■余詠珊睇好姜濤成為21世紀天王。

專心製作■余詠珊做返最耍家嘅節目製作，希望退休前同自己有個交代。

人生污點■余詠珊曾低估MIRROR威力搞到一地玻璃碎，更形容係人生污點。

支持合作■余詠珊覺得TVB同港台合作搞《香港金曲頒獎禮》係好事，其實幾年前都計劃過搞四台聯頒。

緊貼民意■去年TVB勁歌頒獎禮被指自己友玩晒，余詠珊解釋係按民調報告。

成長經歷■姜濤都有壓力爆煲嘅時候，余詠珊話係藝人成長必經階段。

四大天王■80年代四大天王雄霸樂壇，至今仍然好有地位。

獨具慧眼■由余詠珊夫婦發掘嘅聲夢女團「After Class」好受歡迎。

聲夢傳奇■當日兩夫婦用心揀選聲夢傳奇學員，搵埋星夢歌手開記者會。

冇睇造星■余詠珊唔想受影響，所以冇留意《全民造星IV》三甲得主。

樂壇紅人■林憶蓮及王菲都係80年代樂壇紅人。

姜濤喺《叱咤》奪得兩個我最喜愛大獎，仲揚言要帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。曾經低估咗MIRROR威力嘅前無線助理總經理余詠珊(Sandy)大讚姜濤好有志氣，希望佢有機會做到21世紀天王！而即將為「開電視」搞歌唱選秀節目嘅Sandy堅持唔會以打低MIRROR及聲夢做目標，而係發掘一班與別不同嘅新力軍，跟鏡仔並肩而戰。採訪：方騫平 攝影：沈健程余詠珊與前星夢娛樂行政總裁老公何哲圖(Herman)離開TVB後，首項工作係跟香港開電視合作，4月推出全球歌唱選秀騷《就是青春》。初步計劃由30至40人開始慢慢淘汰，Sandy開出嘅選秀條件好簡單，就係要有青春帶出正能量，會唱歌跳舞有才華，但唔一定係靚仔、靚女：「我哋對於揀人冇乜限制，佢哋嚟到，我哋睇吓佢哋嘅狀態，就算參加過幾多次其他比賽都唔係問題，只要覺得適合就加以培訓。」唯一她堅持唔會做男團及女團：「我睇唔到點解要咁做？一個團隊仲難畀人認識啦！」睇好姜濤做21世紀天王Sandy發掘新血獨具慧眼，除咗昔日有線新聞台主播陳貝兒、黃翠如、洪永城及李佳芯外，仲有一眾《聲夢》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等。唯獨初頭曾睇低MIRROR威力搞到一地玻璃碎，o依家就另眼相看，她讚不絕口：「我都覺得姜濤及MIRROR勁㗎！佢哋呢班樂壇新勢力真係成就嚟㗎！而且佢哋好喺狀態，我覺得姜濤有『亞洲第一』呢個諗法好有志氣，佢唔係只係諗自己，係要香港樂壇喺亞洲攞返一席位，咁後生，有志氣最好啦！只要keep到個志氣及狀態向前行，一路冇變初衷就會慢慢走向巨星級，希望佢有機會做到21世紀天王，（姜濤有乜要改善？）大家唔好再挑佢骨頭，佢已經做得好好。其實我鍾意佢哋（MIRROR），覺得佢哋係好正面嘅後生仔，肯為個樂壇做啲嘢。」期待香港樂壇百花齊放Sandy講明唔會以打冧ViuTV造星女團、MIRROR及聲夢女團「After Class」為目標：「香港咁少人唔好諗隊冧人啦，最希望所有人都忽然間聽返音樂，覺得香港娛樂圈好勁，打冧人冇用㗎！玩隻揪永遠得一隊人好慘，等於80、90年代樂壇唔止有四大天王，仲有林憶蓮、陳奕迅等好多人咁，樂壇先會蓬勃，香港最好多啲年輕樂手幫樂壇，大家做唔同嘅嘢可以百花齊放，香港娛樂圈先會多啲活力。」