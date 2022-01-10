■Jocelyn早前首次推出音樂治療歌曲《聲之靜》。

■Jocelyn笑指父母陳少琪和黃靄君忙於照顧「細佬」陳明朗，已少理她和胞妹。

■Jocelyn坦言因疫情表演工作大減，做音樂治療幫補到經濟。

■Jocelyn為《大師對談》環節「心靈‧洗滌」擔任嘉賓主持，介紹音頻治療。

■Jocelyn認為音樂治療幫到人之餘，亦幫到自己。

■Jocelyn除了幫人進行音樂治療，也有教授這課程。

陳明憙（Jocelyn）最近以嘉賓身份，為港台電視31節目《大師對談》環節「心靈‧洗滌」擔任主持，介紹音頻治療。前年她因滯留美國趁機考取音頻治療師資格，之後返港開設工作室，她坦言這份工作不但幫到人，亦有助管理自己情緒，她趁新年一家團聚，還打算首次為父母陳少琪和黃靄君進行治療。 採訪：杜淑霞Jocelyn坦言一向對神秘學有興趣，當時在美國逛書店搵這類書，無意中發現了音頻治療的書，令本來對音頻治療有興趣的她，對這方面更加了解，「我趁住滯留美國半年時間，正式上英國學校嘅遙距課程學習，考埋音頻治療師牌，而我主要以音叉嚟幫助做治療，今次好開心有機會喺節目中分享呢樣嘢。」返港開設工作室1年，Jocelyn已為過百過人進行過治療，她認為這份工作不但幫到人，對自己也有很多好處，「治療幫到人解決情緒或者健康問題，當然開心，其實對自己情緒管理都有幫助，因為每次要幫人治療，首先要自己情緒好穩定先得。同埋呢兩年因為疫情，表演嘅工作真係少咗好多，幫人做治療每次個半鐘，收費約800蚊，都幫補到自己經濟，嚟緊就算表演工作多番，都會繼續做音頻治療。」Jocelyn除繼續進修音頻治療有關課程外，還將音頻治療結合音樂創作，「之前出咗第一首音頻治療嘅歌《聲之靜》，希望可以出到5至7首呢類歌，結合出到隻EP，呢個都係未來做音樂嘅方向，好多人都話聽完《聲之靜》會好瞓咗，又或者有人鍾意朝早聽，話聽完嗰日會好精神，我覺得可以幫到人都好有意義。其實音頻治療嘅範疇好濶，我仲有好多知識可以去探索，自己對呢個方面嘅興趣亦愈嚟愈大。」不過Jocelyn暫時仲未幫父母進行過治療，「爹哋媽咪一直都喺北京住，要照顧我細佬陳明朗（愛犬），所以我仲未有機會幫佢哋治療，等而家自己經驗多啲都好，新年會一家團聚，希望到時可以幫佢哋治療。」