《Drive My Car》掃四獎 西島秀俊首奪美國影評人影帝

■《Parallel Mothers》的彭妮露古絲奪影后。

美國《全國影評人協會頒獎禮》昨日公佈得獎結果，西島秀俊主演、濱口龍介執導的日本片《Drive My Car》橫掃四大獎，包括最佳電影、導演、劇本及男主角，濱口龍介同時憑《Drive My Car》及《偶然與想像》膺最佳導演，西島秀俊則首度在美國封帝，並擊敗勁敵《犬山記》的班尼狄甘巴貝治，影后就由西班牙女星彭妮露古絲憑《Parallel Mothers》贏得。最佳男配角由Anders Danielsen Lie憑《The Worst Person in the World》摘下，《白色通行證》的Ruth Negga奪最佳女配角。此外，三奪奧斯卡的作曲作詞家Marilyn Bergman前日因呼吸道衰竭病逝，享年93歲。