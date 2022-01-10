34歲長澤正美夥拍檔扮高中生谷戲

■富士台重播已故三浦春馬與竹內結子的舊片。

日本女星長澤正美夥拍男星東出昌大、小日向文世的電影系列《信用欺詐師JP》，本月再有第三部電影《信用欺詐師JP：英雄篇》在當地上映。近日長澤與拍檔為富士台拍攝了五集特備節目，34歲的她與33歲的東出及67歲的小日向竟齊齊扮高中生搞笑。新片亦加入了新角色，包括剛離開組合乃木坂46的生田繪梨花及女星織田梨沙等。前晚富士台播出該系列的首部電影《香港浪漫篇》，前年相繼在家中自殺身亡的男星三浦春馬與女星竹內結子均有份演出，不少網民留言表示懷念他們；該片亦成為熱話，一度登上社交網關鍵詞榜冠軍。