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宋慧喬《現正分手中》 大結局收視回升

2022-01-10 列印
■宋慧喬因未能隨張基龍到巴黎工作而分開。
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宋慧喬及張基龍主演的韓劇《現正分手中》前晚播出大結局，跟上周4.2%相比，收視明顯回升，結局一集平均收視6.7%。承接上集提到張基龍到巴黎工作，宋慧喬無法放下剛創立的時裝品牌遠走高飛，於是二人分開了。宋慧喬同時經歷父母離婚、好友因癌症離世等，她學習慢慢從中恢復過來。

宋慧喬昨上載與張基龍的合照感謝觀眾，表示︰「很感謝亦很幸福，那個比任何時間都溫暖的時間，多謝大家的喜愛。」二人在花絮照中相當甜蜜，又十指緊扣、又頭貼頭，令fans看得很心動。■宋慧喬上載與張基龍的合照多謝觀眾。
■宋慧喬上載與張基龍的合照多謝觀眾。


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