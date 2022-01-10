超市購物爆發第二波緋聞 MC傳撻着另一位「人妻」 唱片公司：冇任何回應

MC（張天賦）上月平安夜和Ash（鍾卓穎）被揭齊逛超市，女方其後突認離婚，MC其後自認仍單身，否認和Ash拍拖。網上亦流傳另一張MC在上月27日於超市的照片，在他身邊背向鏡頭的女子，一度誤傳是Ash。有網民就比對該女子的服飾和身形等特徵，指該女子激似拍攝MC歌曲《反對無效》MV的Santis（陳濬樺）！
Santis被指已嫁「熊仔頭」
現年21歲的Santis有「港大楊恭如」封號，去年5月與MC合作MV，當中有不少擁抱和親吻的互動鏡頭，Santis主動吻MC的面珠，男方則有咬女方手臂留下齒印。
MC去年6月曾接受陳志雲的網上節目訪問，更談及《反對無效》MV女主角Santis。MC當時曾甜絲絲地笑，被陳志雲追問是否好鍾意Santis？MC坦言：「都幾鍾意㗎！」陳志雲再追問他會否追求Santis？MC就面紅紅地說：「都要睇佢點諗，少少（想追求對方）。」至於是否已展開追求？MC就答道：「認識緊囉！」MC還指Santis曾對他說「沒有男朋友」，又表示對Santis有興趣。
有傳Santis已和合作網上短片的網上紅人「熊仔頭」秘婚！先後與兩位曾合作MV的「人妻」傳緋聞的MC，就被網民封為「人妻殺手」！而MC所屬的華納唱片發言人，昨日就有關傳言表示：「冇任何回應，謝謝。」
圖：網上及資料圖片