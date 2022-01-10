從宣傳片可見他們在林盛斌（阿Bob）、張振朗、陳瀅及樂易玲等打氣下，竟直搗男廁向TVB節目內容營運總經理曾志偉Sell橋！站在尿兜前「百忙」之中的曾志偉嚇一跳，但看到他們如此有誠意兼有創意，就答應開拍集真人騷、大整蠱及短劇等元素的《人棄王》！
曾志偉尿兜前遇「人棄王」Sell橋
從宣傳片可見他們在林盛斌（阿Bob）、張振朗、陳瀅及樂易玲等打氣下，竟直搗男廁向TVB節目內容營運總經理曾志偉Sell橋！站在尿兜前「百忙」之中的曾志偉嚇一跳，但看到他們如此有誠意兼有創意，就答應開拍集真人騷、大整蠱及短劇等元素的《人棄王》！
雙雙染疫 事前外間飲酒 兩女赴「洪門宴」涉瞞行蹤
「洪門宴」爆發變種新冠病毒Omicron疫情，衛生防護中心追查下，發現有參加派對人士胡作非為，就個人行蹤說謊。被指在宴會中散播病毒的廠商會青年委員會委員王詩雅，原來帶了一名女友人同赴「洪門宴」，她亦初...
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警列謀殺 疑犯有15次被捕紀錄 紐約華裔漢遭黑人襲斃
美國紐約六十一歲華裔男子馬耀泮（Yao Pan Ma）去年四月在曼克頓遭一名黑人襲擊受重傷，要送院搶救，但延至去年十二月三十一日不治。當地警方稱，已將該案件升級為謀殺案處理。事發於去年四月二十三日晚上...
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三人失蹤 或與連日暴雨有關 巴西崖壁倒塌砸中三遊船至少七死
巴西東南部旅遊勝地福爾納湖（Furnas Lake）發生崖壁倒塌事故，三艘遊船被波及，其中兩艘遭壓毀，造成至少七人死亡，三人失蹤，三十二人受傷，當中九人重傷。 當局指，可能是與連日暴雨有關。事發於上周...
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二手屋苑連錄減價成交
據《星島地產網》報道，疫情持續下，二手再錄減價成交個案。中原區域營業董事黎宗文表示，大圍名城3期盛世5座低層NC室，面積1042方呎，四房連套房間隔，議價後以1880萬元易手，呎價18042元。據了解...
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儲局或三月加息 利好銀行股 港股料暫難突破24000關
港股上周連日造好並重上20天線，全周累升95點。本港第五波疫情來勢洶洶，市場關注疫情發展對港股表現的影響。有市場人士分析，事件對港股表現影響微，而隨著美國聯儲局即將加息，預料會刺激銀行股表現，本周恒指...
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福仔鍾斯一片丹心 以愛突「維」
儘管近期曼聯傳出將帥不和消息，但兩位曾飽受批評的紅魔將士拉舒福特和菲爾鍾斯卻齊齊表示自己無意離隊，在這軍心不穩之時為球隊灌注一份「真愛」。今晚英足盃第三圈，曼聯主場迎戰近況不穩的阿士東維拉，拉舒福特和...
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超市購物爆發第二波緋聞 MC傳撻着另一位「人妻」 唱片公司：冇任何回應
MC（張天賦）的緋聞一波未平一波又起，早前他被攝得與《全民造星IV》落選參賽者Ash（鍾卓穎）去年平安夜齊購物而傳緋聞；另一日則被攝與一位背向鏡頭的女子在超市購物，女方傳是網紅「熊仔頭」的「老婆」、S...
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社論｜加強輔導女童 防墮「火坑」
警方在尖沙嘴一個商住大廈搗破一個兒童色情場所，帶走兩名分別十三歲及十五歲的雛妓，正在追查，不排除或會有更多未成年少女參與賣淫。經營者涉以金錢及毒品誘使女童接客，行為令人髮指。而嫖客之中，包括醫生和金融...
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蔡明紹陳嘉熙齊起孖 蔡約翰梅開二度 莫雷拉險勝騎師王
昨日沙田馬場舉行十場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和蔡廄「健康快駒」起孖，最終更以一席殿軍之差，壓倒同樣取得四十分的蔡明紹而成為騎師王，而蔡約翰另贏「美麗多多」，同告起孖。至於蔡明紹憑蘇廄「月球」和賀...
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