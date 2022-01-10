  • 2022年1月10日 星期一
  • 19º
  • 81%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢國泰袁國勇朱偉星東張西望

日報新聞 > 娛樂

曾志偉尿兜前遇「人棄王」Sell橋

2022-01-10 列印
■曾志偉站在尿兜前聽五人的建議。
Previous Next

TVB（無線）綜藝節目《七線人棄王》將於周六播出，該節目是由一班自命欠「人氣」的「七線藝人」陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠擔大旗。

從宣傳片可見他們在林盛斌（阿Bob）、張振朗、陳瀅及樂易玲等打氣下，竟直搗男廁向TVB節目內容營運總經理曾志偉Sell橋！站在尿兜前「百忙」之中的曾志偉嚇一跳，但看到他們如此有誠意兼有創意，就答應開拍集真人騷、大整蠱及短劇等元素的《人棄王》！■樂易玲亦支持開拍《人棄王》。
■樂易玲亦支持開拍《人棄王》。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd