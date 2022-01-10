曾志偉尿兜前遇「人棄王」Sell橋

■樂易玲亦支持開拍《人棄王》。

TVB（無線）綜藝節目《七線人棄王》將於周六播出，該節目是由一班自命欠「人氣」的「七線藝人」陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠擔大旗。從宣傳片可見他們在林盛斌（阿Bob）、張振朗、陳瀅及樂易玲等打氣下，竟直搗男廁向TVB節目內容營運總經理曾志偉Sell橋！站在尿兜前「百忙」之中的曾志偉嚇一跳，但看到他們如此有誠意兼有創意，就答應開拍集真人騷、大整蠱及短劇等元素的《人棄王》！