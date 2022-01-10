ViuTV總部強檢均呈陰性 MIRROR ERROR齊「脫險」

■MIRROR在上月27日出席勁爆頒獎禮。

■ERROR亦有接受強檢。

MIRROR隸屬的ViuTV位於九展的總部，日前列入強檢新冠病毒範圍，MIRROR及ERROR成員前日先後返公司交回檢測樣本。據衞生署公佈資料，由於有兩名確診人士於上月27日下午約2時半，在又一城望月樓用膳後到過九展，MIRROR和ERROR當日曾在九展ViuTV總部逗留，以準備參與《勁爆頒獎禮》，因此須接受強制檢測。ViuTV發言人昨日表示：「我們已按政府規定，安排ViuTV辦公室同事及藝人進行檢測，檢測報告均為陰性。我們會繼續執行相關防疫措施及檢測程序。」圖：資料圖片