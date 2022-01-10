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Edan為新片造勢：Meet我！

2022-01-10 列印
■Edan（左二）和君如（左一）等落力宣傳新片。
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呂爵安（Edan）、吳君如和鄭中基等主演的賀歲片《闔家辣》，原定於虎年初一上映，但因早前收緊防疫措施，能否如期上映屬未知數，但台前幕後繼續落力宣傳。

君如和Edan到柴灣一條貼滿該片電影海報的街道，落車為海報簽名，君如呼籲大家來搣下她的海報珍藏，Edan就玩同音笑言：「Meet我最實際！」

君如和Edan在社交平台開直播就吸引逾7000人觀看，談到日前錄主題曲，Edan笑言當日才知君如曾於93年度叱咤頒獎禮奪得生力軍女歌手銀獎，還應網民要求清唱幾句主題曲！

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