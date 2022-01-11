■Race連日分享歐遊中的相片。

現年39歲的前女子組合2R成員Race（黃婉佩），16年與新加坡富商David Loh結婚後，先後誕下一對子女。Race早前一家及親友到歐洲度聖誕及新年，前日就在社交網自爆在旅途中確診新冠肺炎，故大部份時間留在室內，分享身在豪華度假小屋拍攝的美景照片。另外，早前移民英國的林子博，昨於個人頻道透露自己確診新冠，病情不嚴重，現時自我隔離，相信感染變種病毒Omicron，更上載快速測試結果並表示：「中咗！冇咳、冇鼻水、冇喉嚨痛、有味覺、唞氣正常。連續三日燒到39（°C）、發冷同周身骨痛！」網民紛留言祝他早日康復，亦關心和他同住的子女健康情況！圖：網上圖片