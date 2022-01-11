大倉和愛麗絲去年合演日劇《認識的妻子》後撻着，據日媒爆料指，扮演夫妻的大倉和愛麗絲在疫情下拍攝，期間互相鼓勵，結果發展成為情侶。
大倉曾於18年被揭搭上名古屋夜店小姐，更流出疑似牀照，其後多年來屢與吉高傳分手和復合，去年10月更被指同遊。尊尼事務所昨日就大倉的戀聞表示「無可奉告」。愛麗絲的事務所則稱不過問藝人私人生活。
港區人大代表洪為民大搞生日宴引爆Omicron疫情，再多一名賓客確診，全城嬲爆。有賓客昨天自爆赴會時，無掃「安心出行」入餐廳，亦沒有職員要求出示「針紙」。這場「洪門宴」儼如「無掩雞籠」，醜聞愈爆愈多。...
2022-01-11
內地一名有三十九萬粉絲的博主「呢辣nina」上周日踢爆自己遭偷拍。她指，她於相關專門觀看女性偷拍照的網站，發現了自己的相片，還看到其他女孩的相裙底照片等被上載圖利。內地律師表示，這類偷拍及發佈行為，涉...
2022-01-11
美國紐約市布朗克斯區一幢十九層高的住宅大樓周日發生五級大火，造成至少十九人死亡，當中包括九名兒童，另外至少釀成六十三人受傷，其中三十二名傷者情況嚴重。報道指，這是紐約市逾三十年來最嚴重的火警。報道指，...
2022-01-11
西半山為傳統豪宅所在地，環境清幽，地勢較高，享有高度私隱。是次介紹坐落在此地段的明珠台，實用面積1896方呎，巨廳設計，裝潢清雅柔和，4房1套設計，附連弧形賞景露台，居高臨下，把西區市景盡收眼底。明珠...
2022-01-11
市場預期美國今年將大幅加息，加上美股早前已累積可觀升幅，歐美股市昨晚下挫。杜指早段一度跌592點，至35639點，跌幅為1.6%。標普指數跌1.1%，至4625點，納斯達克指數早段已跌1.7%，至14...
2022-01-11
杜高域上周被澳洲政府取消簽證後立即提出上訴，墨爾本法庭周一以視像形式處理本案，法官安東尼基莉裁定這名世界一哥得直，澳洲政府需即時釋放此子之餘，還要負擔其法律訟費。然而澳洲入境部長鶴基仍可運用權力取消其...
2022-01-11
《第79屆金球獎》昨日在一片爭議聲及零明星的情況下，進行閉門頒獎禮，劇情組影帝影后都有爆冷賽果，韋史密夫及妮歌潔曼分別封帝后，但賽果就惹來網民不滿。今屆金球獎因主辦的外國記者協會沒有有色人種成員，涉種...
2022-01-11
Omicron確診個案不斷增加，社區存在多少傳播鏈，無人得知，連專家亦感憂慮，其中政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，若有更多傳播鏈浮現，導致當局的追蹤工作無法跟上爆發速度，政府就要實施更...
2022-01-11
由於剛周日發現有確診人士於上周三快活谷賽事曾入馬場並逗留兼用膳，衞生防護中心隨即把快活谷馬場沙圈、遴選會員廂房列入強制檢測的名單內，當夜曾身處上述兩個地方的所有人士都要接受檢測。馬會遂於昨日早上在沙田...
2022-01-11