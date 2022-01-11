■大倉和愛麗絲在劇中演夫妻。

■大倉曾被夜店小姐洩牀照。

與吉高由里子拍拖多年的日本尊尼組合「關8」36歲成員大倉忠義，昨日爆出與27歲的廣瀨愛麗絲戲假情真秘密拍拖已半年，大倉被指仍與吉高未分手，疑似一腳踏兩船！大倉和愛麗絲去年合演日劇《認識的妻子》後撻着，據日媒爆料指，扮演夫妻的大倉和愛麗絲在疫情下拍攝，期間互相鼓勵，結果發展成為情侶。大倉曾於18年被揭搭上名古屋夜店小姐，更流出疑似牀照，其後多年來屢與吉高傳分手和復合，去年10月更被指同遊。尊尼事務所昨日就大倉的戀聞表示「無可奉告」。愛麗絲的事務所則稱不過問藝人私人生活。