前年10月嫁圈外人 石原聰美今春做媽咪

■石原上年曾為東京奧運擔任火炬手。

35歲日本女星石原聰美前年10月突宣佈下嫁圈外人，令眾男Fans心碎。石原在婚後年多再傳喜訊，昨日透過事務所宣佈已懷有身孕，並透露預產期是今年春天，相信已有5至6個月。石原在聲明中表示：「不好意思有些私事要公佈，我已懷有第1胎，並順利地進入安定期，現正平穩地過着每一天。預產期大約在春天。日後，我希望以BB成為我優先考慮的事情，以自己的步伐繼續做最喜愛的工作……經常照顧我的工作人員、一直支持我的大家，希望得到各位溫暖的守護就最幸福了。」石原結婚時只公佈老公是圈外人，有傳媒報道指石原的老公和她年紀相約，從事白領工作，亦有指其外表有型及曾做模特兒。據悉他們是經教會認識，石原去年初曾患新冠肺炎，幸症狀輕微，其後為東京奧運擔任火炬手。圖：網上圖片