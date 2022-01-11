結衣BB古裝搶鏡 小栗旬拉隊造勢

■（左二起）小池與小栗旬等落力宣傳。

日本NHK電視台今年的大河劇《鎌倉殿之13人》前晚首播，該劇卡士強勁，由小栗旬、大泉洋等主演外，女演員有新垣結衣、江口德子及小池榮子等。首集收視成績暫未公佈，但前晚首播之際，《鎌倉殿》衝上社交網關鍵詞榜全球冠軍！首集播出後，網上話題集中在結衣BB和小池榮子身上。結衣BB是婚後首次演出劇集，扮演任性的「八重」，獲不少觀眾大讚古裝亦很可愛，角色相當搶鏡；小池榮子更獲讚演技出色，她近日亦與小栗旬等同劇演員，頻頻出動受訪為該劇造勢！