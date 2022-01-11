金球獎爭議聲中閉門頒獎 韋哥妮歌爆冷封帝后 網民鬧爆

■妮歌封金球影后，竟然被網友鬧爆。

■Kodi Smit-McPhee摘下最佳男配角。

■《西城故事》的Ariana DeBose獲最佳女配角獎。

■日片《Drive My Car》奪最佳外語片。

■麗素莎嘉娜首度提名爭金球獎，就奪得音樂劇／喜劇組影后。

■安德魯嘉菲首度得金球獎。

■最佳動畫由《奇幻魔法屋》獲得。

■獲七項提名的《犬山記》，最終獲三獎。

《第79屆金球獎》昨日在一片爭議聲及零明星的情況下，進行閉門頒獎禮，劇情組影帝影后都有爆冷賽果，韋史密夫及妮歌潔曼分別封帝后，但賽果就惹來網民不滿。今屆金球獎因主辦的外國記者協會沒有有色人種成員，涉種族歧視備受爭議，遭群星杯葛；加上疫情肆虐，昨日頒獎禮只能閉門進行，現場有小量委員出席，沒有明星、嘉賓或傳媒，更無電視或網上直播，僅透過官方網站公佈得獎名單。而電影組賽果就出乎意料，劇情組影帝由《王者世家》的韋史密夫（Will Smith）奪得，他擊敗大熱的《犬山記》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及《馬克白》的丹素華盛頓（Denzel Washington）等。妮歌潔曼（Nicole Kidman）就憑《Being the Ricardos》奪得影后，而網民就鬧爆賽果，指《史賓沙》的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）更值得封后。最佳劇情片及最佳導演都由《犬山記》贏得。《西城故事》麗素一擊即中至於音樂劇／喜劇組方面，最佳電影得主是《西城故事》，此片與《犬山記》同樣獲得三個獎項，女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）爆冷封后，她首度獲提名金球獎就一擊即中，並擊敗《千萬別抬頭》的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及《黑白魔后》愛瑪史東（Emma Stone）；影帝就由安德魯嘉菲（Andrew Garfield）憑《夢想期限tick tick…Boom!》贏得。而最佳男配角得主則是《犬山記》的Kodi Smit-McPhee，《西城故事》Ariana DeBose摘下女配角。西島秀俊主演的日片《Drive My Car》繼日前在《全國影評人協會》掃四獎後，在金球獎再贏得最佳外語片，為衝擊奧斯卡打下強心針，最佳動畫則是《奇幻魔法屋》。本報記者 圖：劇照