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珍美李成金球獎唯一嘉賓

2022-01-11 列印
■珍美李讚HFPA低調行善，不過網民似乎唔賣帳。網上圖片
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金球獎遭一眾明星抵制，昨日曾兩奪金球獎的《月光光心慌慌》63歲女星珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）成為唯一嘉賓，她透過視像現身，並表示很驕傲可以跟金球獎合作，之後大讚金球獎大會外國記者協會（HFPA）每年低調捐數百萬美元協助業界，大讚HFPA低調和大方。眼利網民就指珍美李擺明照稿讀，不會收貨，繼續炮轟HFPA。

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