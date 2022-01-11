珍美李成金球獎唯一嘉賓

《第79屆金球獎》昨日在一片爭議聲及零明星的情況下，進行閉門頒獎禮，劇情組影帝影后都有爆冷賽果，韋史密夫及妮歌潔曼分別封帝后，但賽果就惹來網民不滿。今屆金球獎因主辦的外國記者協會沒有有色人種成員，涉種...

2022-01-11