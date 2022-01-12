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妮歌封后：多謝認同

2022-01-12 列印
■妮歌獲金球影后獎惹熱議。
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美國第79屆金球獎前日舉行，妮歌潔曼憑已故女星Lucille Ball傳記題材電影《成為里卡多之路》榮封劇情組影后，惹來落敗對手的影迷紛表不滿。妮歌前晚在社交網發表得獎感受道：「多謝認同！Lucille以及其他出色的提名女性，這個獎屬於你們的。」

憑《西城故事》獲音樂劇/喜劇組影后的20歲新人麗素莎嘉娜則表示，19年1月9日獲選演出該片，前日是同日封后，感慨「生命是非常奇怪的」。
圖：網上圖片■麗素獲選演出後三年，同日獲影后獎。
■麗素獲選演出後三年，同日獲影后獎。


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