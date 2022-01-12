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「456」李政宰恭喜「001」摘金球

2022-01-12 列印
■李政宰分享與吳永洙的劇照祝賀對方獲獎。網上圖片
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全球熱爆韓劇《魷魚遊戲》男主角李政宰，前日失落金球獎劇情組視帝獎，劇中號碼是「456」的他未有感到失望，並在社交網祝賀同劇拍檔「001」吳永洙贏得金球男配獎，又上載劇照寫道︰「恭喜老師，與老師的所有合演場合都是榮耀，來自老師的『剛布』（兩人在劇中的隊名）。」

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