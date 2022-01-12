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BTS高價即棄口罩被轟搶錢

2022-01-12 列印
■BTS的即棄口罩售價成為網民熱話。網上圖片
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人氣韓團防彈少年團（BTS）早前與口罩廠商合作，推出BTS特別版用完即棄式口罩，一盒8款56個索價24.5萬韓圜（約1600港元），平均每個約30港元，比普通即棄口罩貴逾10倍，不少網民及Fans均指售價離地，有「搶錢」之嫌，慨歎「真的把Fans當提款機」、「口罩防彈嗎？」等！

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