■姜濤原來最鍾意睇街坊鬧交。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）前晚在社交網玩「你問我答」，一口氣答「神徒」12條問題，有人問到教主最鍾意《假冒女團》哪部分？教主分享了拍攝趣事，其中一場是他與白百合吵架後，用頭撞牆發洩，完成後發覺額頭出血，令工作人員吃驚：「邊有人真撞㗎！」而Anson Lo更拍下照片留念。姜濤昨晨接受商台節目《早霸王》訪問，其間自爆甚愛看街坊當街鬧交片段，覺得場面熱鬧，令三位主持爆笑。此外，香港失明人協進會前日在社交網發文感謝「姜糖」的善心，事緣姜糖為慶祝姜濤得獎而製作Postcard，邀協會幫忙製作點字，讓一班視障人士得以賺取收入，並為應援品增添意義。