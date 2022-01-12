七師傅連踩28小時馬拉松式工作，破了她入行以來最長開工時間；完成拍攝後，七師傅預備了六位數字利是派給20多名工作人員，感激製作團隊遷就她凌晨開工。
七師傅通宵拍廣告被讚女超人
七師傅連踩28小時馬拉松式工作，破了她入行以來最長開工時間；完成拍攝後，七師傅預備了六位數字利是派給20多名工作人員，感激製作團隊遷就她凌晨開工。
一家四口未打針 先後染疫 屯門暗藏播毒鏈
屯門愛定商場東亞大藥房一家四口未接種新冠疫苗，先後染疫，基因分析確定先發病的父親，疑受「望月樓」群組源頭國泰空少傳染。同時，一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心保安初步確診，衞生防護中心認為屯門社區存在...
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台戰機訓練墜海 上尉失蹤 執行對地攻擊 軍方全力搜救
台灣空軍嘉義基地一架機號6650的F-16V戰機（正式名稱為F-16AM）昨天下午執行對地機砲攻擊訓練時，在嘉義東石外海失去聯絡，軍方正在全力搜救，目前尚無機師陳奕上尉（圓圖）的消息。 有報道指，有僚...
2022-01-12
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前年五月封關 逾百人首相府飲酒 英「派對門」醜聞愈揭愈多
困擾英國首相約翰遜及其政府的「派對門」醜聞沒完沒了。英國傳媒周一再度「爆料」，指前年疫情最嚴峻及全國第一次封城期間，有多達一百人獲邀請進入倫敦唐寧街十號首相府的花園內，參加一個「攜帶自己的酒」派對。出...
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附設私家庭園 邁爾豪園敞亮廳堂裝潢雅致
粉錦公路豪宅洋房邁爾豪園，位置優越，毗鄰香港哥爾夫球場及林村郊野公園，私隱度高。今次介紹屋苑罕有大屋放售，洋房實用面積1840方呎，樓高3層，為2套房設計。據悉，屋主曾斥資1500萬裝潢。邁爾豪園位於...
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嚴防高通脹 摩通料加息逾四次 鮑威爾一席話 杜指大波動
市場關注聯儲局會否加快加息，美股早段向下，投資者靜待聯儲局主席鮑威爾在國會的發言。杜指早段跌181點，至35887點，跌幅為0.5%。標普指數早段跌0.4%，至4652點。納斯達克指數早段跌0.3%，...
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干地倒戈舊東家 拆「車」復仇
熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小...
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虎有正財蛇羊牛利嫁娶添丁 李丞責虎年12生肖運程預測
著名堪輿學家李丞責博士為本報讀者預測12生肖的虎年運程，屬本命年的虎，正財夠旺，不過競爭都好大；肖兔者感情生活精彩，但都要小心桃色事件；肖蛇、羊、牛更有機會成家添丁找對象。至於肖龍者要小心被人出賣；肖...
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社論｜不想引病毒入宅 打針莫遲疑
變種新冠病毒Omicron確診個案拾級而上，本港正面對新一波疫情的嚴峻挑戰。近日市民踴躍去接種疫苗，對提高社會抗疫屏障，減低Omicron的殺傷力，有莫大幫助。對於仍不想打針的市民，屯門一家四口先後確...
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頭號目標｜轉倉即拼 帝豪精彩
第二場四班一二○○米。此場前領型馬不算多，雖然排位後補出了「雪茄之友」，但估計會搶放的馬最多只是加上「全中」和初戴眼罩的「好玩大少」，步速未必太快，B欄此程仍會由中內疊前置馬控制大局。「帝豪精彩」首季...
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