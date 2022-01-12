七師傅通宵拍廣告被讚女超人

七仙羽（七師傅）人氣高企廣告不斷，日前她變身七「鮮」羽拍攝米線店宣傳海報，她跟兩位店長穿上傳統漁民服飾，以一身紅噹噹的小鳳仙套裝示人，配上春麗髮髻，造型相當新鮮。為遷就七師傅的檔期，整個廣告拍攝在凌晨3點進行，並於早上7點完成，犧牲休息時間的七師傅，更是馬拉松式工作了28小時，連攝影師都讚她是女超人。七師傅連踩28小時馬拉松式工作，破了她入行以來最長開工時間；完成拍攝後，七師傅預備了六位數字利是派給20多名工作人員，感激製作團隊遷就她凌晨開工。