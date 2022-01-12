劉德華易烊千璽翻唱經典歌《笨小孩》

■易烊千璽唱出心聲。

劉德華與《少年的你》男主角易烊千璽最近合作電影《奇蹟》，主題曲《還是笨小孩》是將20多年前的經典金曲《笨小孩》重新編曲，亦促成了兩代「笨小孩」合唱機會。重新編曲的華仔與易烊千璽合唱版《還是笨小孩》，跟當年與柯受良、吳宗憲合唱的激昂版本完全兩樣，換來的是溫馨和感動人心。而歌曲基本上沿用《笨小孩》的原有曲詞，只是分別在華仔和易烊千璽演唱的歌詞部分有所更新。華仔表示導演感覺他與千璽彼此的心態相若，笨小孩的精神是只要毋忘初心，繼續奮鬥，一切老天自有安排。