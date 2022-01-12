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虎有正財蛇羊牛利嫁娶添丁 李丞責虎年12生肖運程預測

2022-01-12 列印
■虎年到！李丞責博士預測12生肖的虎年運程！
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著名堪輿學家李丞責博士為本報讀者預測12生肖的虎年運程，屬本命年的虎，正財夠旺，不過競爭都好大；肖兔者感情生活精彩，但都要小心桃色事件；肖蛇、羊、牛更有機會成家添丁找對象。至於肖龍者要小心被人出賣；肖馬、雞、豬及鼠今年事業運都不錯；肖猴者易破財；肖狗者就有機會置業！撰文：秦詠姿
虎　魏浚笙（Jeffrey）
小心競爭
2010、1998、1986、1974
整體：若本命年犯太歲，孤獨感增強，太歲星使你更自我中心。宜保持開懷更合群，競爭性較大。
財運／事業：以正財為主，文昌星代表讀書考試、留學、見工勝算高。
健康：易刀劍受傷，運動亦要留意易損傷，若要改儀容要諗清楚。
姻緣：桃花略遜。
兔　徐若瑄
別生枝節
2011、1999、1987、1975
整體：宜多與肖龍及虎的人合作，有助做決定。今年感情壓力大，勸別多生枝節。
財運／事業：太陽星旺肖兔女性，有利名氣發展，天乙星代表有貴人助力。
健康：小心照料心臟和眼睛。
姻緣：咸池星、桃花星代表感情生活精彩，但有伴侶要小心桃色事件。
龍　 王力宏
女性壓力
2012、2000、1988、1976
整體：從肖龍者沒有吉星相照，忌口不擇言，需瞻前顧後，提防被出賣。男性小心月煞星，易有女性壓力。
財運／事業：若從事裝修或設計等行業，甚至置業今年都未如理想。
健康：注意保護眼睛。
姻緣：豹尾星不利愛情，或因疏忽需作出修補。
蛇　楊樂文（Lokman）
適宜嫁娶
2013、2001、1989、1977
整體：全今年犯太歲，六害星代表六親關係的協調，要注意態度。感情發展順利，y男性有太陰星和玉堂星會合是嫁娶好時機。
財運／事業：太陰星不利轉工，易被拖失債務，宜量入為出。
健康：小心因高速發生的意外，忌劇烈運動。
姻緣：三刑星與歲害星相害，尤其影響伴侶間感情，要控制情緒。
馬　邱彥筒（Marf）
名氣提升
2014、2002、1990、1978
整體：從今年是肖馬者三合太歲年，守護原則就等於合太歲。將星及三台星代表一夫當關，如需群體合作未必太順利，但個人發揮會相當好。
財運／事業：從事外地或網上生意有利，事業名氣有提升，不要太多新嘗試，易節外生枝。
健康：易有睡眠問題、情緒困擾及精神受壓。
姻緣：不宜寄望太多，識朋友了解清楚再發展。
羊　林峯
有機添丁
2015、2003、1991、1979
整體：肖羊者虎年要承受大壓力，最好抱團合作。月德星代表有女貴人，男性將有賢內助的幫助。
財運／事業：國印星代表大權在握，有望升職、名望有提升，小耗星代表破財，要注意花錢方式。
健康：有板鞍星要小心駕車或玩有速度的運動易受傷。
姻緣：男性桃花運比女性好，有天喜星宜嫁娶或添丁。
雞　炎明熹（Gigi）
貴人賞識
2017、2005、1993、1981
整體：本年貴人星強勁，工作運平順向上，人脈擴展，有助事業。
財運／事業：紫微星及龍德星代表有創業機會，有貴人賞識，亦代表受眾能力強，粉絲有增長。有暴敗星易破財。
健康：易有痛症；逢高的地方要盡量避免，小心意外。
姻緣：男女皆桃花重。不過已有伴侶者易陷入感情麻煩。
狗　姚焯菲（Chantel）
切忌逞強
2018、2006、1994、1982
整體：肖狗今年沒有主導吉星，守本份即可。切記不要逞強，不宜做媒人及和事佬，易引致嚴重問題。
財運／事業：華蓋星代表今年有置業可能，若從事藝術、設計等行業，將可大派用場。
健康：白虎星代表處理重型機器、利器易引致損傷或意外；大煞星代表易有壓力。
姻緣：桃花運只屬平平。
豬　盧瀚霆（Anson Lo）
機會眾多
2019、2007、1995、1983
整體：今年屬反彈年，有天德星代表有上天眷顧。八座星代表機會眾多，貫徹集中做事易成功。
財運／事業：福星屬橫財星代表有抽獎運，祿勳星屬正財有望加薪；劫煞星易遇錯誤投資或遺失財物。
健康：注意呼吸系統及聲帶，絞煞星代表易有氣管問題。
姻緣：沒有強勁桃花星，但對宮有太陰星，男性桃花較女性好。
鼠　張天賦（MC）
有桃花劫
2008、1996、1984、1972
整體：沒有吉星相照，感情負累較多。如果有新戀情，要隨進度而行，小心弄巧反拙。
財運／事業：財運平平，但事業不錯。
健康：需留意突發性危險，多行善可應劫但不在其身。陽刃星代表做手術、有精神和身體上的小傷。
姻緣：紅艷星可謂桃花劫，或不受人認同、牽涉麻煩之中。
牛　丁子朗
紅鸞入命
2021、2009、1997、1985
整體：紅鸞星入命，有利結婚添丁找對象；陌越星及寡宿星增強孤獨空虛感，多出席喜慶場合可避多餘紅鸞。
財運／事業：有機會接受新挑戰、新行業，若要轉工似乎有好發展。
健康：小心皮膚敏感，加上有病符星更需注意健康。
姻緣：今年有利找對象。魏浚笙（Jeffrey）
魏浚笙（Jeffrey）
徐若瑄
徐若瑄
王力宏
王力宏
楊樂文（Lokman）
楊樂文（Lokman）
邱彥筒（Marf）
邱彥筒（Marf）
林峯
林峯
柳應廷（Jer）
柳應廷（Jer）
炎明熹（Gigi）
炎明熹（Gigi）
姚焯菲（Chantel）
姚焯菲（Chantel）
盧瀚霆（Anson Lo）
盧瀚霆（Anson Lo）
張天賦（MC）
張天賦（MC）
丁子朗
丁子朗


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