虎有正財蛇羊牛利嫁娶添丁 李丞責虎年12生肖運程預測

魏浚笙（Jeffrey）

徐若瑄

王力宏

楊樂文（Lokman）

邱彥筒（Marf）

林峯

柳應廷（Jer）

炎明熹（Gigi）

姚焯菲（Chantel）

盧瀚霆（Anson Lo）

張天賦（MC）

丁子朗

著名堪輿學家李丞責博士為本報讀者預測12生肖的虎年運程，屬本命年的虎，正財夠旺，不過競爭都好大；肖兔者感情生活精彩，但都要小心桃色事件；肖蛇、羊、牛更有機會成家添丁找對象。至於肖龍者要小心被人出賣；肖馬、雞、豬及鼠今年事業運都不錯；肖猴者易破財；肖狗者就有機會置業！撰文：秦詠姿虎 魏浚笙（Jeffrey）小心競爭2010、1998、1986、1974整體：若本命年犯太歲，孤獨感增強，太歲星使你更自我中心。宜保持開懷更合群，競爭性較大。財運／事業：以正財為主，文昌星代表讀書考試、留學、見工勝算高。健康：易刀劍受傷，運動亦要留意易損傷，若要改儀容要諗清楚。姻緣：桃花略遜。兔 徐若瑄別生枝節2011、1999、1987、1975整體：宜多與肖龍及虎的人合作，有助做決定。今年感情壓力大，勸別多生枝節。財運／事業：太陽星旺肖兔女性，有利名氣發展，天乙星代表有貴人助力。健康：小心照料心臟和眼睛。姻緣：咸池星、桃花星代表感情生活精彩，但有伴侶要小心桃色事件。龍 王力宏女性壓力2012、2000、1988、1976整體：從肖龍者沒有吉星相照，忌口不擇言，需瞻前顧後，提防被出賣。男性小心月煞星，易有女性壓力。財運／事業：若從事裝修或設計等行業，甚至置業今年都未如理想。健康：注意保護眼睛。姻緣：豹尾星不利愛情，或因疏忽需作出修補。蛇 楊樂文（Lokman）適宜嫁娶2013、2001、1989、1977整體：全今年犯太歲，六害星代表六親關係的協調，要注意態度。感情發展順利，y男性有太陰星和玉堂星會合是嫁娶好時機。財運／事業：太陰星不利轉工，易被拖失債務，宜量入為出。健康：小心因高速發生的意外，忌劇烈運動。姻緣：三刑星與歲害星相害，尤其影響伴侶間感情，要控制情緒。馬 邱彥筒（Marf）名氣提升2014、2002、1990、1978整體：從今年是肖馬者三合太歲年，守護原則就等於合太歲。將星及三台星代表一夫當關，如需群體合作未必太順利，但個人發揮會相當好。財運／事業：從事外地或網上生意有利，事業名氣有提升，不要太多新嘗試，易節外生枝。健康：易有睡眠問題、情緒困擾及精神受壓。姻緣：不宜寄望太多，識朋友了解清楚再發展。羊 林峯有機添丁2015、2003、1991、1979整體：肖羊者虎年要承受大壓力，最好抱團合作。月德星代表有女貴人，男性將有賢內助的幫助。財運／事業：國印星代表大權在握，有望升職、名望有提升，小耗星代表破財，要注意花錢方式。健康：有板鞍星要小心駕車或玩有速度的運動易受傷。姻緣：男性桃花運比女性好，有天喜星宜嫁娶或添丁。雞 炎明熹（Gigi）貴人賞識2017、2005、1993、1981整體：本年貴人星強勁，工作運平順向上，人脈擴展，有助事業。財運／事業：紫微星及龍德星代表有創業機會，有貴人賞識，亦代表受眾能力強，粉絲有增長。有暴敗星易破財。健康：易有痛症；逢高的地方要盡量避免，小心意外。姻緣：男女皆桃花重。不過已有伴侶者易陷入感情麻煩。狗 姚焯菲（Chantel）切忌逞強2018、2006、1994、1982整體：肖狗今年沒有主導吉星，守本份即可。切記不要逞強，不宜做媒人及和事佬，易引致嚴重問題。財運／事業：華蓋星代表今年有置業可能，若從事藝術、設計等行業，將可大派用場。健康：白虎星代表處理重型機器、利器易引致損傷或意外；大煞星代表易有壓力。姻緣：桃花運只屬平平。豬 盧瀚霆（Anson Lo）機會眾多2019、2007、1995、1983整體：今年屬反彈年，有天德星代表有上天眷顧。八座星代表機會眾多，貫徹集中做事易成功。財運／事業：福星屬橫財星代表有抽獎運，祿勳星屬正財有望加薪；劫煞星易遇錯誤投資或遺失財物。健康：注意呼吸系統及聲帶，絞煞星代表易有氣管問題。姻緣：沒有強勁桃花星，但對宮有太陰星，男性桃花較女性好。鼠 張天賦（MC）有桃花劫2008、1996、1984、1972整體：沒有吉星相照，感情負累較多。如果有新戀情，要隨進度而行，小心弄巧反拙。財運／事業：財運平平，但事業不錯。健康：需留意突發性危險，多行善可應劫但不在其身。陽刃星代表做手術、有精神和身體上的小傷。姻緣：紅艷星可謂桃花劫，或不受人認同、牽涉麻煩之中。牛 丁子朗紅鸞入命2021、2009、1997、1985整體：紅鸞星入命，有利結婚添丁找對象；陌越星及寡宿星增強孤獨空虛感，多出席喜慶場合可避多餘紅鸞。財運／事業：有機會接受新挑戰、新行業，若要轉工似乎有好發展。健康：小心皮膚敏感，加上有病符星更需注意健康。姻緣：今年有利找對象。