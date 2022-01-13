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姬嘉鐸接演新版《捉賊記》

2022-01-13 列印
■當紅女星姬嘉鐸現年36歲。
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以色列女星姬嘉鐸的「神奇女俠」形象深入民心，昨有消息指，姬嘉鐸將演出「恐怖大師」希治閣的1955年經典電影《捉賊記》（To Catch a Thief）的重拍版。

《捉賊記》講述退休珠寶竊賊為挽救名譽，幫助警察逮捕模仿作案的珠寶竊賊，由加利格蘭及其後成為摩納哥皇妃的嘉麗絲姬莉合演，相信姬嘉鐸將扮演嘉麗絲的角色。
圖：網上圖片■加利格蘭及嘉麗絲姬莉合演原版《捉賊記》。
■加利格蘭及嘉麗絲姬莉合演原版《捉賊記》。


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