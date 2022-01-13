與敦子合作搵真銀 木村「爆肚」搞氣氛

■木村（左）化身飛車黨！

■木村和敦子首度合演廣告。

木村拓哉為網上節目《木村先~生》接受過多項挑戰，他近日就與武田真治等一起騎電單車出遊，以一身鐵騎士Look登場，儼如飛車黨出巡。武田大讚木村很有型，更自嘆不如甘拜下風。另外，木村擔任連鎖快餐店代言人多年，他近日拍攝的新廣告就加入AKB48初代一姐前田敦子做拍檔，飾演木村的後輩。兩人是首度合作拍廣告，木村拍攝時更不斷「爆肚」搞氣氛呢！