■Hera拍《異搜店》一度質疑自己演出永沒進步。

■柔軟度好高的Hera，相信拍動作戲有一定幫助。

■2020年Hera演出首部劇《迷網》，被網民狂踩戲屎。

■Hera早前有跟彭秀慧上堂學演技。

■Hera跟何廣沛再次合作，感激對方經常提點他。

■Hera在YouTube開設個人頻道「Hera Chan陳曉華」。

劇集《異搜店》是陳曉華（Hera）首度擔任女主角，她承認拍這套劇時心情特別複雜，除了戲份多壓力大外，正值她首部演出劇集《迷網》收到大量負評，她自爆拍攝時一度壓力爆煲，搞到開工期間偷偷喊。不過被何廣沛大讚EQ高的她，好快積極面對，搵老師進修戲劇外，還開個人網上頻道作為練習。採訪：杜淑霞 攝影：葉君海 場地：Urban Coffee Roaster廣沛接受《頭條》訪問透露Hera拍《異搜店》時雖然壓力大，但完全冇影響工作情緒，但原來Hera一度壓力爆煲偷喊，「有次可能廣沛都唔知，有個場口導演好趕時間，講咗句說話，搞到我質疑咗自己，跟住放食飯時我買緊嘢食突然啲眼淚湧出嚟，就衝咗去廁所喊，整頓好個情緒先行返出嚟，連拍檔都唔會知。」Hera坦承已忘記導演所講內容，但感受卻好深刻，「當時感受係『死啦，我係咪呢一世都係咁，啲反應畀唔夠，做嚟做去得呢個感覺』，但喊完食飯又冇事，可能喊完釋放晒。」Hera被評戲屎後，已即搵兩名戲劇老師惡補，而為了有更多實踐和鍛鍊機會，她更在YouTube開設個人頻道「Hera Chan陳曉華」，「我最終都係想做個好演員，但點解開頻道？都係想記錄吓自己生活，鍛鍊吓自己剪片技巧。（口才呢？）呢個都有好大好處，因為係現場收音，聽到自己瑕疵，將來睇吓自己會唔會講嘢好咗，同埋剪片都進步咗。」剛踏入2022年，Hera的新年願望都是想拍更多劇集，「想挑戰吓古裝，或者試多啲特別嘅職業角色。我覺得古裝好靚，平時冇機會無端端紥個古裝頭出街，到而家我都完全未着過古裝，最想試吓明朝嗰啲公主look，同埋都想試吓古裝嗰種節奏，會慢啲，我個人好急，都想磨練吓自己，可以訓練到好似古裝人咁講嘢慢啲、斯文啲、有氣質啲。仲有我都想試吓吊威哋，我可以做到打戲，唔怕辛苦，（做打女可能要剪短頭髮？）就算剪短頭髮都冇問題，cut晒耳都OK。」