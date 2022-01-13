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方力申匿廁格聞自己被譏「食唔少」

2022-01-13 列印
■小方匿在廁所，避開尷尬情況。
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方力申日前在社交網貼身在廁格的相片，自爆一次在廁所的尷尬遭遇，某日他偶遇兩位陌生男士，寒暄數句後他就入了廁所，未幾兩位先生亦入了廁所，由於不知小方在內，兩男士不停談論小方，「體能又好又靚仔仲要識得講嘢，一定大把女啦！」，「仲要唔結婚喎，佢一定『食唔少』，不過有樣嘢佢一定唔使食，就係偉哥喇！」匿在廁格的小方感到尷尬，所以留在廁格，待二人離開後才步出，他形容：「我以前好介意人哋會誤解我嘅為人，我知介意都冇辦法，o依家我明白大家只是想法不同。」

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