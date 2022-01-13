■家門前的王力宏，身後有三位男子。

■李靚蕾稱與三位子女飽受驚嚇。

■李靚蕾發文指王力宏早前「不是真心的道歉」。

王力宏與李靚蕾離婚風波再有新發展，王返台完成隔離檢疫後，前日帶同三位男子回家要見子女被拒諸門外，雙方互相指責不是，李發長文指王帶三男硬闖令子女受驚；王的經理人昨晨指李「想像力太豐富」，李其後再發長文駁斥，並稱面對「我和孩子的人身安全問題」！王力宏回台完成隔離檢疫期後去見與李靚蕾所生的三位子女，李靚蕾前晚在社交網發表數千字長文，指控王力宏帶同三位男子硬闖家門，她寫道：「沉默了三周，每天除了層出不窮，千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉。」「不知你會做甚麼事來」李指王未經她同意下，帶着三名陌生男子要硬闖她和子女的住所，要求關上閉路電視，又指「除了你帶的兩位男性，後面還躲了一位素未謀面的男子……這讓我毛骨悚然……你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出甚麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來」。王力宏的經理人公司其後指李靚蕾「想像力太豐富」，指她當時可報警，「三位陌生男子」其中兩位是公司員工，一位是保安，「相信李也認識」。李靚蕾昨早再發文強調已報警，對於王方面提議她「有證據就提供」，李表示：「好，如果你同意我就Po……（原本想說不要這麼不堪……畢竟包含很多隱私……也不知道甚麼需要遮蔽甚麼不需要遮蔽……）」似有猛料在手，隔空問對方「敢不敢面對被爆出的後果」！對於有人放出李「可能跳樓自殺」的消息，李靚蕾強調自己身心健康，且有3位年幼子女，「如果我發生甚麼事，絕對不會是自殺」！