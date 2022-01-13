撐王留言來自羅馬尼亞 疑有網軍「灌水」反李

■網友查出有撐王的留言IP位址在羅馬尼亞。

李靚蕾和王力宏自爆發爭端後，有網民發現大批支持王力宏的留言來自外國，更查到不少留言的IP位址是美國、葡萄牙甚至連羅馬尼亞！故疑王找網軍助陣發佈大量留言「灌水」，誘導網民輿論方向，將矛頭指向李靚蕾。有網民就嘲諷：「羅馬尼亞人你的中文真好」，又笑指王力宏不想花錢找公關公司處理危機！另外，疑似王力宏出軌對象的By2成員孫雨（Yumi），透過工作室表示曾要求李靚蕾向警方提供證據，李昨以截圖澄清沒收到有關私訊。圖：網上圖片