《造星IV》8人女團亮相3月開騷 COLLAR聞黎明直擊出道高呼OMG

■《造星IV》的8人女團名單之前惹來不少猜測。

■COLLAR知道黎明（小圖）都有看她們出道直播，大為興奮。

■仙氣女神Ivy So要多練習跳唱。

■So Ching唱跳十分平均，入團是意料中事。

■《造星IV》冠軍Marf最受觀眾歡迎。

■35歲的芯駖入女團，有不少網民不認同。

■Candy的造型被批出事。

■WINKA的新造型顯得老氣。

■隊長Gao帶領COLLAR在記者會上跳唱出道歌《Call My Name！》。

■Day昨晚的背心（左圖）與之前Anson Lo在《Music On The Road音樂會》撞衫。

萬眾期待ViuTV力捧新女團終於揭盅，昨晚舉行記者會宣佈以8人女子組合COLLAR正式出道。成員包括《全民造星IV》三甲得主Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼），以及參賽者芯駖（李芯駖）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、WINKA（陳泳伽）和So Ching（蘇芷晴），現場勁舞演繹出道曲《Call My Name！》，吸逾7萬人上網看記者會直播，連天王黎明也第一時間見證女團誕生，8女得悉即驚呼：「OH MY GOD！多謝前輩！」由《全民造星IV》選拔的女團COLLAR在18日內成軍，8女即場跳唱出道歌《Call My Name！》，歌曲MV於今天面世，並宣佈暫定3月底舉行首個處女騷《Live 2022 Call For COLLAR》，需視乎疫情進展。擔任司儀的強尼表示隊名代表衫領和鎖骨是女性最性感之處，寓意由內到外吸引大家欣賞，席間亦播放成員的舊片段，分享女團成長過程。Gao眾望所歸任隊長COLLAR由Gao出任隊長，她笑言可能自己夠矮，或會如值日生由成員輪流做，她對新嘗試不感壓力，又堅稱成員個個都口才好，不過在兩、三星期做好準備，時間好短有點累，興奮緊張到少少失眠，WINKA指大家會互相照顧。Day聽後即自爆好瞓得，被成員嘲是「瞓覺擔當」。即將36歲的芯駖被網民嘲年紀大，為她起花名「36駖」，她指第一日已被講年紀，不會因此太大壓力，認為女團不只吸納單一年齡層：「希望能做到代表香港不同年齡的女性和不同思想。」又指成員的年齡距離不是問題，反而會互相扶持。Marf爆芯駖平時「好甩碌」，笑言不是年紀大就代表成熟。對於MIRROR粉絲的「前夫」開新社交專頁即吸逾5萬人加入，8女大感驚喜，異口同聲：「WOW多謝！」Marf一開始已想招攬一班「老公」和「老婆」，希望女團能量吸引到不同年齡層女性，亦不怕被「前妻」打壓，希望「老公」和「老婆」們一同欣賞她們就不會離婚。芯駖入團搞喊Marf記者會現場同步網上直播，連樂壇天王黎明都有睇直播，8女聞言驚喜得齊齊大叫：「OH MY GOD！多謝前輩和所有睇直播的人。」問到是否以大師兄MIRROR為目標？Marf信心滿滿說：「要超越。」Gao希望不同階層和年齡的人都鍾意她們，亦想跟不同單位合作，芯駖表示良性競爭是好事。此外，強尼在會上跟8女訪談成軍心情，Marf談到首度見到七位隊友時，因自己最後到場，當時所有人伏低要她猜猜是誰，她因找不到芯駖的隨身大「寶」袋而以為對方不入團，最後見到對方有份即攬著她哭，芯駖直言估不到Marf會如此激動，自己也以為不入團，在總決賽翌日接到經理人來電問可有興趣加入，跟大家同樣驚喜。