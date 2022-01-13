《造星IV》8人女團亮相3月開騷 COLLAR聞黎明直擊出道高呼OMG

由《全民造星IV》選拔的女團COLLAR在18日內成軍，8女即場跳唱出道歌《Call My Name！》，歌曲MV於今天面世，並宣佈暫定3月底舉行首個處女騷《Live 2022 Call For COLLAR》，需視乎疫情進展。擔任司儀的強尼表示隊名代表衫領和鎖骨是女性最性感之處，寓意由內到外吸引大家欣賞，席間亦播放成員的舊片段，分享女團成長過程。
Gao眾望所歸任隊長
COLLAR由Gao出任隊長，她笑言可能自己夠矮，或會如值日生由成員輪流做，她對新嘗試不感壓力，又堅稱成員個個都口才好，不過在兩、三星期做好準備，時間好短有點累，興奮緊張到少少失眠，WINKA指大家會互相照顧。Day聽後即自爆好瞓得，被成員嘲是「瞓覺擔當」。
即將36歲的芯駖被網民嘲年紀大，為她起花名「36駖」，她指第一日已被講年紀，不會因此太大壓力，認為女團不只吸納單一年齡層：「希望能做到代表香港不同年齡的女性和不同思想。」又指成員的年齡距離不是問題，反而會互相扶持。Marf爆芯駖平時「好甩碌」，笑言不是年紀大就代表成熟。
對於MIRROR粉絲的「前夫」開新社交專頁即吸逾5萬人加入，8女大感驚喜，異口同聲：「WOW多謝！」Marf一開始已想招攬一班「老公」和「老婆」，希望女團能量吸引到不同年齡層女性，亦不怕被「前妻」打壓，希望「老公」和「老婆」們一同欣賞她們就不會離婚。
芯駖入團搞喊Marf
記者會現場同步網上直播，連樂壇天王黎明都有睇直播，8女聞言驚喜得齊齊大叫：「OH MY GOD！多謝前輩和所有睇直播的人。」問到是否以大師兄MIRROR為目標？Marf信心滿滿說：「要超越。」Gao希望不同階層和年齡的人都鍾意她們，亦想跟不同單位合作，芯駖表示良性競爭是好事。
此外，強尼在會上跟8女訪談成軍心情，Marf談到首度見到七位隊友時，因自己最後到場，當時所有人伏低要她猜猜是誰，她因找不到芯駖的隨身大「寶」袋而以為對方不入團，最後見到對方有份即攬著她哭，芯駖直言估不到Marf會如此激動，自己也以為不入團，在總決賽翌日接到經理人來電問可有興趣加入，跟大家同樣驚喜。