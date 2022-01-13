「前夫」開追女Page 極速吸逾5萬成員

ViuTV《全民造星IV》全力打造新女團COLLAR，大受網民關注，連一班「鏡粉」（MIRROR粉絲）的「前夫」亦揚言要藉此向老婆反擊，有「前夫」去年7月在社交平台成立專頁「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，召集各路苦主齊齊吐苦水，而版主在近日將行動升級，宣佈成立專頁分支「前夫反擊戰」，直至昨晚女團COLLAR正式亮相，加入「前夫反擊戰」群組的人已多達5.2萬人。專頁管理員同時發長文，公告設立發帖規則，包括審批內容避免廣告，亦呼籲不要人身攻擊，同時希望各位「前夫」追女團時開開心心，老婆追「鏡仔」時開開心心，「花生友」又開開心心，一齊和睦相處。