七師傅自肥想同德斌咀嘴

七仙羽（七師傅）與黃德斌近日拍攝米線廣告，今次七師傅與德斌談情做情侶，演繹富家女與賣魚佬的愛情故事，她笑言：「我第一次拍談情戲，好開心可以同男神德斌合作，大家好似回到電影《阿飛正傳》的情懷，好浪漫但又有喜感；多謝德斌帶我入戲，我們用了半小時培養感情，練跳舞，還有牀戲已相當心足。我更向導演提議二人情深望擺出『師傳愛你』的心心手指甫士，為了這個鏡頭我們NG了幾次，我更開玩笑想導演加接吻戲自肥。」