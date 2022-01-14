■《異搜店》中角色「Andy」，跟坤哥本身反差極大。

■坤哥跟周奕偉早前齊主持《好掛住日本》。

■坤哥在日本工作假期後，推出了歌曲《一路》。

■4月便32歲的坤哥笑言媽咪沒摧婚，只想他搵多啲錢。

■坤哥在社交平台寫了對《好掛住日本》感受，提到未必再有機會拍TVB旅遊節目。

■16年，坤哥在《叱咤》奪得生力軍金獎。

吳業坤最近在《異搜店》飾演跟本身反差極大的醫生「Andy」，他直言沒負評便當觀眾接受他演出。入行11年、快將32歲的坤哥，去年到日本工作假期後，令他重新審視人生，更加清楚工作方向，打算先打好歌手基礎，還會繼續進修完成學位，最重要是成功找到個圈外女友。 採訪：杜杜攝影：沈健程 場地：GolfZon Hong Kong坤哥接拍《異搜店》演「Andy」時，一直好驚有好多負評，「講到我好靚仔又專業人士咁，究竟會唔會說服到觀眾呢？好彩出街到而家都冇收到啲負評，咁樣又唔係成功，但係合格囉！（演戲進步咗？）唔係話演技，但希望可以有潛質去做到其他角色。」日前坤哥在社交平台寫上對《好掛住日本》感受「可能係最後一個喺公司嘅旅遊節目」，他承認除了疫情影響，還因去完日本工作假期後，對工作及人生都有了新想法，「自己想專心唱歌，其實都有同公司講過呢個意見，同埋係咪一直會喺公司！？（係咪完約？）仲有段時間，但係都要開始諗呢樣嘢，喺公司咁多年絕對係對我好好，但要開始識諗自己想要啲乜嘢，究竟邊度係最適合我。15年係成功做咗個歌手，但轉頭又繼續拍劇，當然有呢啲機會係感恩，但慢慢又淡化對吳業坤唱歌呢個感覺，所以想呢年開始同公司講，擺返時間喺唱歌。」除了事業，坤哥還打算今年重返校園，但因選擇困難，會交升學顧問決定讀邊科，「好似有個學位令自己安心啲，而家係興奮嘅，以前讀書係得過且過，但而家知學嘢袋入我袋，係自己選擇又唔同。」人生當然還包括愛情，入行以來緋聞多多的坤哥，希望今年搵到穩定發展對象，「對象絕對會有，但係成唔成功係需要時間，（追緊？）或者我畀人追緊呢！哈哈！（圈外人？）如果都係圈中人，講嚟講去啲話題都係圍繞住工作會冇咁好，搵到個理解你嘅圈外人係幾好嘅。」預祝坤哥成功，好快聽到好消息啦！