打War Game自爆有墊 AK叫吳千語放心射

由江𤒹生（AK）、吳千語主演的青春愛情片《忽然心動》原定於農曆新年情人節檔上映，奈何受疫情影響、戲院關門，眾人唯有集氣望新片順利與觀眾見面！片中他們有場War Game戲，首次到郊外打War Game的AK直呼好玩，他說：「天氣好熱但好好玩，特別喜歡有場360度鏡頭，拍住我同千語要兩邊走入鏡，試咗好多次，好緊張！」至於要用槍射AK的千語則覺得射人是驚過被人射：「因為要瞄得好準，上面係對方塊面，下面係褲，所以唔係咁好意思。」AK則叫千語放心，因胸口有墊，射一槍感覺可以接受。