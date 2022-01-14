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楊受成探班撐《出租家人》 周家怡開心志偉經常「萬歲」

2022-01-14 列印
■楊受成（左三）與志偉率領演員切燒豬。
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劉偉恒執導的英皇電影《出租家人》，由曾志偉監製及領銜主演，陳家樂、周家怡、恬妞、石修、許靖韻及方力申等主演，英皇集團主席楊受成親臨探班並主持拜神儀式！劇情主打親情路線，導演笑言認定男主角非曾志偉莫屬，更以誠意打動他兼任監製。家樂與家怡慶幸能與志偉合作，大讚對方專業、對機位瞭如指掌及留意好多細位，最開心是經常「萬歲」。

此外，恬妞為拍好戲不惜從台灣來港，要隔離才能開工，她說：「為了《出租家人》，我一直拖住在內地的工作，志偉是與我合作最長時間、最多次數的老公，聽他說本來這個角色的戲份沒有那麼重，到劇組與經理人傾妥，立即為我改劇本，好感激大家！」■陳家樂與周家怡大讚志偉係好監製。
■陳家樂與周家怡大讚志偉係好監製。


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