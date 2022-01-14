■李靚蕾貼出王力宏方面，付款予網軍製造網上輿論的收據。

■王力宏又被「蕾神」反擊打中「要害」！

「蕾神」李靚蕾日前堅拒王力宏硬闖家門探子女，男方昨日發聲明指女方惡意抹黑。李隨即發文重錘反擊，指王當日帶禮物送給子女其實是要騙她開門，並附上多張購買「網軍」製造輿論的收據，斥王沒有任何悔意！圖：網上及資料圖片王力宏日前帶同三名男子，要求家中的「蕾神」李靚蕾先關上閉路電視，嚇哭家中的三位子女。網上其後流出數張現場照片，指王力宏是帶同禮物及氣球卻遭拒絕入門，又有不少支持王的言論帖文和留言湧現。有網民發現IP位址竟來自土耳其、葡萄牙和羅馬尼亞等！王力宏昨日透過律師發聲明，稱被李靚蕾方面抹黑，李即再發長文反駁：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點……那天你帶了氣球禮物……只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼……試圖騙我開門……電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去……只有帶着禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。」李靚蕾更在社交網貼出多張王力宏長期購買「網軍」的截圖佐證，指「都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工」，又慨歎「我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸」。「水行俠」Jason離婚另外，現年42歲的「水行俠」Jason Momoa（右圖），前日突於社交網宣佈，與54歲的太太Lisa Bonet結束4年婚姻，並發表聯名聲明表示：「我們讓彼此自由。」Jason曾透露在8歲時，首次看到Lisa在電視演出「一見鍾情」，他們現時育有兩位子女。