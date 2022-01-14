何雁詩佗仔 鄭俊弘6月做老竇

鄭俊弘和老婆何雁詩昨日宣佈將為人父母，何雁詩腹中「老虎仔」的預產期是今年6月，多位圈中好友紛送上祝福！何雁詩發文道：「我們很高興在2022年迎來我們的6月男嬰，我有很多做母親的夢想，我的夢想終於在虎年實現了！」又更大讚老公會是個好爸爸！