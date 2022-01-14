美瑾霍絲答應求婚「飲血為盟」

美國一項民調顯示，有近六成美國民眾相信，美國的民主有崩潰的危險；同時全美民眾認為國家面臨的最大威脅來自國內政治分裂而非國外。總統拜登（圓圖）的支持率就跌至三成三，多達五成三人不認同他的表現；主因是經濟...

2022-01-14