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美瑾霍絲答應求婚「飲血為盟」

2022-01-14 列印
■美瑾和MGK甚恩愛。
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近日在波多黎各度假的《變形金剛》索女星美瑾霍絲，昨日在社交網宣佈，日前在定情地點答應男友Machine Gun Kelly（MGK）求婚，又稱之後更「互飲」對方的血！■美瑾與MGK在樹前咀嘴。
■美瑾與MGK在樹前咀嘴。


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